MARKTLEUGAST, LKR. KULMBACH. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße B289 bei Marktleugast zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde von einem Lastwagen erfasst und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 16.50 Uhr fuhr der 47-jährige Lastwagenfahrer auf der B289 von Münchberg in Richtung Marktleugast. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste der 47-jährige Kroate bei der Ortschaft Sauerhof den 63-jährigen Fußgänger, der im Landkreis Kulmbach wohnt. Der 63-jährige Deutsche erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls von den Rettungskräften versorgt werden.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, der die Beamten der Polizei Stadtsteinach bei der Unfallaufnahme unterstützt.