WEILHEIM IN OBERBAYERN. Am Mittwochabend, den 15. April 2026, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen neuwertigen Pkw vom Gelände eines Autohauses. Es entstand ein Beuteschaden im Bereich eines niedrigen sechsstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Am Mittwoch (15. April 2026) zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Pkw vom Gelände eines Mercedes-Vertragshändlers in der Jakob-Steigenberger-Straße in Weilheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachten der oder die Täter bereits vor der Tat entwendete Kennzeichen mit der Aufschrift „LL-ME 96“ am schwarzen Mercedes, Typ G-Klasse AMG, an. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Das gestohlene Fahrzeug hat einen Wert von rund 220.000 Euro.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Die weiteren Ermittlungen wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Das beigefügte Bild zeigt ein Vergleichsfahrzeug.

Wem sind vor dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jakob-Steigenberger-Straße in Weilheim aufgefallen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des genannten Fahrzeugs oder den oben genannten deutschen Kennzeichen „LL-ME 96“ geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.