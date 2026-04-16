LANDSHUT. Heute gegen 10:57 Uhr ereignete sich in der Münchnerauer Straße ein tödlicher Unfall. Nach ersten Ermittlungen hat ein 74-jähriger Deutscher aus Altdorf die Gleise überquert, obwohl diese bereits wegen eines herannahenden Zuges gesperrt waren. Der Zugführer gab noch ein Warnsignal, für den 74-Jährigen jedoch zu spät.

Er wurde vom Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallstelle waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bundespolizei, das Kriseninterventionsteam sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn. Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme und Bergung zwischen Gündlkofen und Landshut komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 16.04.2026, 13.57 Uhr