OBERBAYERN NORD.Im Rahmen des diesjährigen Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathons wurden in der Zeit von 15.04.2025 bis 16.04.2025 (06:00 Uhr bis 06:00 Uhr) auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

An insgesamt 128 überwachten Messstellen wurden über 53.800 Fahrzeuge während der Durchfahrt gemessen. Hierbei wurden 1295 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

„Spitzenreiter“ im negativen Sinne war ein noch nicht namentlich ermittelter PKW-Fahrer im Bereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Dieser wurde auf der BAB A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Schöffelding und Landsberg am Lech Ost mit 204 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen.

Zusätzliche Informationen zum Thema Verkehrssicherheit finden sich auf der Internetseite des Programms „Verkehrssicherheit 2030 – Bayern mobil, sicher ans Ziel“.