NIEDERBAYERN. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptunfallursache bei tödlichen und schweren Verkehrsunfällen. Daher beteiligten sich die niederbayerischen Polizeidienststellen auch heuer wieder am diesjährigen Blitzmarathon und führten an verschiedenen Örtlichkeiten im gesamten Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Blitzmarathon fand am 15.04.2026, 06.00 Uhr, bis 16.04.2026, 06.00 Uhr, statt.

Knapp 250 Beamtinnen und Beamte waren an circa 100 Messstellen eingesetzt. 26.241 Fahrzeuge wurden dabei gemessen, wobei 482 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden mussten. Im Vergleich zum Vorjahr waren es bei einer ähnlichen Anzahl an Messstellen und gemessenen Fahrzeugen circa 50 Verstöße weniger. Dies zeigt, dass bei einigen Verkehrsteilnehmern ein Umdenken stattfand und sie ihr Fahrverhalten in Bezug auf die Geschwindigkeit anpassten und somit zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beitrugen. Dennoch kann schon ein einzelner Fall von Geschwindigkeitsüberschreitung über Leben und Tod entscheiden.

Der traurige Höchstwert wurde an einer Messtelle an der B8 bei Schalding/Donau festgestellt. Gegen 23.07 Uhr wurde ein Fahrer eines Mercedes mit 160 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Neben einem hohen Bußgeld erwartet die den Mann nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine Eintragung im Fahreignungsregister.

Verkehrsüberwachung rettet Leben

Die Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass einige Verkehrsteilnehmer, trotz Ankündigung, wieder zu schnell unterwegs waren und sich der Gefährlichkeit ihres Handelns offenbar nicht bewusst sind. Die Geschwindigkeitsüberwachung bleibt weiterhin ein zentrales Element der Verkehrssicherheitsarbeit der niederbayerischen Polizei zur Bekämpfung von schweren und tödlichen Verkehrsunfällen, die Sicherheit auf unseren Straßen, insbesondere auf Landstraßen, weiter zu steigern und besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 16.04.2026, 14.10 Uhr