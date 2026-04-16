0567 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Donnerstag (16.04.2026), gegen 01.30 Uhr, verursachte ein 28-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Gesundbrunnenstraße.

Dabei fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto ungebremst gegen einen Lichtmast. Der Lichtmast wurde komplett beschädigt genauso das Auto des 28-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Der Mann hatte zudem keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss eines Medikaments. Der Mann blieb unverletzt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0568 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Bergheim – Im Zeitraum von Dienstag (14.04.2026), 12.00 Uhr bis Mittwoch (15.04.2026), 11.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Hauptstraße.

Der Sachschaden an dem grünen Opel Mokka beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die 49-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.

0569 – Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Polizeibeamte

Innenstadt – Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 19.00 Uhr, leistete ein 35-jähriger Mann in einem Hotel in der Viktoriastraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Zunächst kletterte ein 35-jähriger Mann über den Zaun des Hotels und begab sich in den Innenhof. Dort sprach eine Mitarbeiterin den Mann an, woraufhin dieser verbal aggressiv wurde. Die Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei. Der Mann verhielt sich zunächst ruhig, verweigerte jedoch später das Verlassen des Innenhofs und leistete Widerstand gegen die Beamten. Er beleidigte eine Beamtin mehrfach und musste schließlich von mehreren Einsatzkräften fixiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 35-Jährigen.

Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0570 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt – Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 22.00 Uhr, leistete ein 72-Jähriger in der Langenmantelstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Ein 72-jähriger Mann befand sich trotz eines Betretungsverbots auf dem Festgelände des Augsburger Plärrers. Beim Einschreiten der Polizei versuchte er, einen Beamten mit der Faust zu schlagen und beleidigte mehrere Einsatzkräfte. Während des Transports zum Polizeifahrzeug versuchte er zudem, einen Beamten zu treten und beleidigte die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 72-Jährigen.

Der 72-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0571 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Straßenbahn

Innenstadt – Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 16.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu einer Sachbeschädigung an einer Straßenbahn.

Ein bislang unbekannter Täter schlug aus Ärger über eine weiterfahrende Straßenbahn gegen die Scheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe erlitt einen Sprung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0572 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Innenstadt – Am Dienstag (14.04.2026), gegen 15.30 Uhr, kam es in der Maximilianstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen 80-Jährigen.

Ein 80-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto los, obwohl ein Mitarbeiter für Verkehrsüberwachung versuchte, ihn aufzuhalten. Der Mitarbeiter konnte im letzten Moment zur Seite springen und einen Zusammenstoß verhindern. Vorangegangen war die Eröffnung einer Ordnungswidrigkeit. Der Mann verhielt sich unkooperativ und versuchte später zu fliehen. Bei der Festnahme durch die eingesetzten Beamten leistete er Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 80-Jährigen.

Der 80-Jährige besitzt die französische Staatsangehörigkeit.