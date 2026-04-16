PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein verbotenes Springmesser sowie gefälschte Euro-Banknoten sicher.

Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 01:00 Uhr kontrollierten Schleierfahnder im Stadtgebiet Passau einen BMW mit einem 22-jährigen rumänischen Fahrer sowie zwei rumänischen Mitfahrern im Alter von 21 und 47 Jahren. Im Zuge der Kontrolle wurde ein verbotenes Springmesser aufgefunden und sichergestellt.