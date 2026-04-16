PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein verbotenes Springmesser sowie gefälschte Euro-Banknoten sicher.
Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 01:00 Uhr kontrollierten Schleierfahnder im Stadtgebiet Passau einen BMW mit einem 22-jährigen rumänischen Fahrer sowie zwei rumänischen Mitfahrern im Alter von 21 und 47 Jahren. Im Zuge der Kontrolle wurde ein verbotenes Springmesser aufgefunden und sichergestellt.
Da der 22-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Passau zur Sicherung des Strafverfahrens die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an. Diese versuchte der Mann mit mehreren gefälschten 50-Euro-Scheinen zu begleichen. Die Banknoten wurden sichergestellt und der 22-Jährige nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.
Die weiteren Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau.
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Veröffentlicht: 16.04.2026, 12:50 Uhr