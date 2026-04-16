544. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten – Altstadt

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 21:00 Uhr, unterzogen Polizeibeamte der Polizeiinspektion 16 am Hauptbahnhof einen 27-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Nordfriesland einer Personenkontrolle. Dabei wurde in einem mitgeführten Rucksack ein vierstelliger Betrag an Bargeld aufgefunden. Der 27-Jährige konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Geldes machen.

Das Geld wurde beschlagnahmt, der 27-Jährige wegen des Verdachts auf Geldwäsche angezeigt und anschließend wieder entlassen.

Die Polizeistreife, bestehend aus einer 25-Jährigen und einem 23-jährigen Polizeibeamten, setzte daraufhin den Streifengang fort. Kurz darauf führte sie eine weitere Personenkontrolle bei einem 58-Jährigen durch.

Während der Kontrolle trat der zuvor angezeigte 27-Jährige unvermittelt an die beiden Polizeibeamten heran und schlug dem 23-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rannte er davon, wurde jedoch von den zwei Polizeibeamten aufgehalten und mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht. Hierbei wehrte sich der 27-Jährige mit Tritten und Schlägen. Der 58-Jährige und in der Nähe befindliche Mitarbeiter der DB-Sicherheit unterstützten die Polizeibeamten und halfen bei der Fixierung.

Der 27-Jährige wurde nach Festnahme auf eine Polizeiinspektion gebracht und unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder entlassen.

Beide Polizeibeamte wurden durch den Schlag und die darauffolgende Auseinandersetzung leicht verletzt.

545. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt; Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort – Neuhadern

Am Donnerstag, 15.04.2026, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 10-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den linken Radweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. An der Einmündung zur Kurparkstraße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte männliche Person als Fahrzeugführer eines unbekannten blauen Pkw auf der Kurparkstraße in Richtung Fürstenrieder Straße.

Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß zwischen der 10-Jährigen und dem Pkw. Dadurch stürzte die 10-Jährige und wurde leicht verletzt.

Die bislang unbekannte männliche Person stieg daraufhin aus, sprach kurz mit der 10-Jährigen und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 10-Jährige wurde später durch einen Familienangehörigen in ein Krankenhaus zur ambulanten Untersuchung gebracht. Das Fahrrad der 10-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, oder der unbekannte Pkw-Fahrer (männlich, ca. 70 Jahre alt), werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

546. Organisierter Callcenterbetrug durch falschen Polizeibeamten – Feldmoching-Hasenbergl

Am Mittwoch, 15.04.2026, zwischen 08:30 Uhr und 11:15 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf einer ihr unbekannten männlichen Person. Dieser stellte sich als Polizeibeamter und Angehöriger des „K3 Dachau“ vor. Er gab an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und der Name der über 80-Jährigen auf einem Zettel stehen würde. Man gehe jetzt davon aus, dass demnächst bei der über 80-Jährigen eingebrochen werden solle. Weiter erklärte er, dass die Ermittler ein elektronisches Gerät einsetzen würden, mit welchem man Gegenstände und Bargeld in der Wohnung auffinden kann. Dieses wäre bei der Seniorin verwendet worden und man konnte Wertgegenstände bei ihr feststellen. Schlussendlich wurde die über 80-Jährige angewiesen, sämtliche Wertgegenstände in einen Kochtopf zu legen und diesen vor ihrer Wohnungstür zu platzieren.

Gegen 11:30 Uhr öffnete die Frau ihre Wohnungstür erneut und konnte feststellen, dass der Kochtopf zwischenzeitlich abgeholt worden war. Dadurch wurden mehrere zehntausend Euro erbeutet.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grieserstraße, Himmelschlüsselstraße, Bruno-Frank-Weg und Witzlebenstraße (Feldmoching-Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

547. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raub einer Handtasche – Ludwigsvorstadt

Bereits am Montag, 13.04.2026, gegen 02:00 Uhr, befand sich eine 50-jährige, staatenlose Geschädigte mit Wohnsitz in München an einer Trambahnhaltestelle im Bereich des Hauptbahnhofes. Der zunächst unbekannte Täter trat unvermittelt an sie heran und entwendete ihr gewaltsam ihre Handtasche. Daraus entnahm er ihre Geldbörse. Die Handtasche konnte die 50-Jährige wieder an sich nehmen, sodass der Unbekannte lediglich die Geldbörse erlangte. In der Geldbörse befand sich ein geringer zweistelliger Geldbetrag sowie diverse Scheckkarten.

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 07.00 Uhr, kam es im Bereich Obergiesing zu einem Polizeieinsatz wegen Hausfriedensbruchs. Im Rahmen des Einsatzes konnte eine männliche, 22-jährige Person mit kenianischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen konnte eine Scheckkarte der Geschädigten aufgefunden werden.

Aufgrund dessen sowie der übereinstimmenden Personenbeschreibung wurde der 22-Jährige vorläufig festgenommen und wegen des zurückliegenden Handtaschenraubs im Bereich Ludwigsvorstadt angezeigt. Er wurde vorläufig festgenommen und wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.

548. Versuchter Wohnungseinbruch mit Täterkontakt – Trudering-Riem

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 09:10 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann sich über die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Bereich Trudering-Riem gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Zum Tatzeitpunkt befand sich eine 23-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach zu Besuch bei einem Angehörigen. Dieser verließ kurz zuvor das Anwesen.

Der Einbruchsversuch wurde durch die Zeugin bemerkt, welche umgehend den Polizeinotruf verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Beim Verlassen des Anwesens kurz vor der Tat stellte der Inhaber des Hauses einen Pkw, besetzt mit zwei Personen, fest, welches ihm verdächtig erschien. Etwaige Tatzusammenhänge werden durch die Kriminalpolizei geprüft.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm, hellbraune Haare, schlanke Statur; dunkle Mütze, T-Shirt, hellbraune Jacke, dunkle Hose, dunkler Rucksack mit roten Streifen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wasserburger Landstraße (Höhe Truderinger Straße), Truderinger Straße, Schmuckerweg, Büchmannstraße, Ickelsamerstraße, Gottschalkstraße, Kilihofstraße (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

549. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Trudering-Riem

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 09:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte im Bereich Trudering-Riem. Er durchsuchte im Anschluss die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendete Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Betreten des Hauses konnte durch die Videoüberwachung am Haus aufgezeichnet werden. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca.180cm, schlanke Statur; schwarze Basecap, schwarzer Kapuzenpullover mit weißem Muster, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, weiße Maske, blaue Handschuhe, weiße Stofftasche.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wasserburger Landstraße (Höhe Drosselweg), Drosselweg, Stieglitzweg, Bahnstraße, Adlerstraße, Sexauerstraße, Dompfaffweg, Schneiderhofstraße. (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.