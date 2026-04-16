Kulmbach, den 16. April 2026. Die 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt ist nicht nur ein Signal für mehr Sicherheit auf den Straßen, sie setzt auch musikalisch ein klares Ausrufezeichen. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm von Classic und Hard Rock über Punk bis hin zu Countrysounds. Der musikalische Höhepunkt steht am Samstagabend an – mit einem Headliner, der Rockfans generationenübergreifend begeistert: Die Toten Ärzte sorgen auf dem Brauereigelände für Mitsing-Momente, energiegeladene Stimmung und echtes Festivalfeeling.

Mit rund 2.000 Konzerten zählen Die Toten Ärzte zu den bekanntesten und erfolgreichsten Tribute-Bands im deutschsprachigen Raum. Die Band vereint in einer mitreißenden Liveshow die Klassiker zweier deutscher Punkrock-Ikonen: Die Ärzte und Die Toten Hosen. Mit musikalischer Präzision und emotionaler Wucht sind Die Toten Ärzte weit mehr als eine Cover-Band – sie sind eine Live-Institution, die Punkrock-Geschichte lebendig hält – authentisch, laut und leidenschaftlich.

Zuvor wecken Flashback mit Rockklassikern und gefühlvollen Balladen der 70er und 80er Jahre so manche Erinnerung und schaffen gleichzeitig neue. Das Quartett aus Oberfranken verbindet mehrstimmigen Gesang mit markantem Gitarrensound und verleiht so jedem Song eine ganz eigene Note.

Für Hard Rock ohne Kompromisse steht Bulletproof aus Hof. Vom ersten Ton an nimmt das energiegeladene Power-Trio sein Publikum mit. Eine mitreißende Show versprechen auch Adrenalize aus Kulmbach mit klassischem Rocksound der 80er und 90er Jahre.

Am Sonntagvormittag begleitet traditionell D.I.E.B.A.N.D aus Kulmbach den ökumenischen Motorradgottesdienst und stimmt das Publikum mit Songs aus verschiedenen Stilrichtungen ein. Nach dem Motorradkorso sorgt die Red River Band aus Bayreuth mit Country- und Southern-Rock-Klassikern für entspannte Biergarten-Atmosphäre.

Auch abseits der Bühne bietet die Motorradsternfahrt zahlreiche Attraktionen wie die Motorrad-Akrobatik-Vorführung der Polizei München oder die Trial-Show des MSC Kasendorf. Zudem erwartet das Publikum ein Formel-1-Simulator, ein ADAC-Hubschrauber, historische Polizei-Motorräder und -Pkw oder Schätze auf zwei und vier Rädern aus dem Fahrzeugmuseum Fichtelberg.

Abwechslungsreiche Mitmachangebote wie ein Reaktionstest, Rauschbrillen, Fahrrad-, Motorrad- und Autosimulatoren verbinden Unterhaltung mit Verkehrsprävention. Für den Nachwuchs gibt es jede Menge Action und Spaß im Kinderbereich.

Interessierte dürfen sich auf den Kawasaki Show Truck, die Roadshow von QJMotor, Maschinen von Harley Davidson, BMW Sperber oder dem Autohaus Herold freuen. Ergänzt wird das Angebot durch Zubehör, Ausstattung und Kleidung rund ums Motorrad, unter anderem von POLO Motorrad, Motorrad TAF oder dem Helmhersteller SHOEI. Motorradfahrer profitieren zudem von der Garderobe der Streetbunnycrew, die sich für soziale Zwecke engagiert. Erstmals bietet Santastic Tattoo aus Kulmbach Mutigen oder Kurzentschlossenen an, sich vor Ort ein individuelles Motiv tätowieren zu lassen.

Den Festivalcharakter der Kulmbacher Motorradsternfahrt unterstreicht eine vielfältige kulinarische Auswahl von herzhaft bis süß oder von klassisch bis exotisch. Dazu gibt es ein großes Angebot alkoholfreier Bierspezialitäten – vom Kulmbacher Edelherb Alkoholfrei 0,0% über das Mönchshof Alkoholfrei Hell, dem Mönchshof Naturtrüb’s Alkoholfrei, dem Mönchshof Natur Radler Zitrone 0,0% Alkoholfrei oder dem Mönchshof Natur Radler Blutorange 0,0% bis hin zum Kapuziner Hefeweizen Alkoholfrei ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem bietet Bad Brambacher eine Auswahl an Mineralwasser, Garten-Limonaden oder Erfrischungsgetränken an.

Durch das abwechslungsreiche Programm der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt führt das bewährte Moderations-Trio der Rock Antenne. Alex Wangler, David Loebe und Hannes Hoch sorgen mit Erfahrung, Begeisterung und Publikumsnähe für Information und beste Unterhaltung. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei!

Das Programm im Detail:



Samstag, 25. April 2026

12:00 Uhr Öffnung des Geländes

13:00 Uhr Öffnung des Motorrad-Skill-Parcours

13:30 Uhr Motorrad-Akrobatik-Show der Polizei München

14:00 Uhr Adrenalize

15:00 Uhr Trial-Show des MSC Kasendorf

15:30 Uhr Adrenalize

16:30 Uhr Bulletproof

17:30 Uhr Motorrad-Akrobatik-Show der Polizei München

18:00 Uhr Flashback

20:00 Uhr Die Toten Ärzte





Sonntag, 26. April 2026

10:00 Uhr Öffnung des Geländes und Motorradgottesdienst

11:00 Uhr D.I.E.B.A.N.D

12:00 Uhr Motorrad-Korso durch Kulmbach

13:00 Uhr Offizielle Begrüßung und Öffnung des Motorrad-Skill-Parcours

13:30 Uhr Red River Band

14:30 Uhr Motorrad-Akrobatik-Show der Polizei München

15:00 Uhr Red River Band

16:00 Uhr Trial-Show des MSC Kasendorf

16:30 Uhr Red River Band

Weitere Infos unter: https://www.motorradsternfahrt.de/