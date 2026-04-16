BRUCKBERG. (364) Zwischen Dienstagnachmittag (14.04.2026) und Mittwochvormittag (15.04.2026) brachen Unbekannte in eine Behindertenwerkstatt in Bruckberg (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die bislang Unbekannten verschafften sich zwischen 16:45 Uhr am Dienstag und 07:10 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Gebäude in der Straße „An der Steinleite“. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc