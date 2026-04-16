ESSENBACH, GADEN. Bei Reinigungsarbeiten an einem Rechen ist am Mittwochvormittag (15.04.2026) eine männliche Leiche geborgen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Person um einen 40-jährigen Polen aus Landshut. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gibt es bislang nicht.

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Veröffentlicht: 16.04.2026, 08:35 Uhr