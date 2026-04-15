COBURG. Am Mittwochabend ereignete sich am Flugplatz Coburg Steinrücken ein Flugunfall. Der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 17.20 Uhr versuchte der 55-jährige deutsche Pilot, sein Ultraleichtflugzeug auf der Landebahn des Flugplatzes Coburg Steinrücken zu landen. Aus bisher unbekannter Ursache misslang der Versuch, und das Flugzeug stürzte aus geringer Höhe unweit der Landebahn auf einem angrenzenden Feld ab.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und wählte anschließend den Notruf. Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zu dem verunglückten Flugzeug. Der Pilot erlitt leichte Verletzungen und konnte das Flugzeug selbstständig verlassen. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Außer ihm befand sich niemand in der Maschine. Das Flugzeug wurde bei dem Absturz total beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Ein Flugsachbearbeiter der Polizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.