LANDKREIS NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. In den gestrigen frühen Abendstunden gelang es der Polizei einen flüchtigen Callcenter-Betrüger in Bergheim festzunehmen. Ausschlaggebend hierfür war mitunter das tatkräftige Mitwirken eines dort lebenden couragierten Ehepaares. Dieses wurde mit einem sogenannten Schockanruf, „ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht“, kontaktiert. Gut informiert erkannten sie die Masche und verständigten umgehend die Polizei. Dabei ließen sie den Telefonkontakt mit dem Betrüger nicht abreißen und vereinbarten in der Nähe ihrer Wohnanschrift mit dem Tatverdächtigen eine Geldübergabe. Als der Abholer am vereinbarten Übergabeort ankam, bemerkte er, dass er offenbar aufgeflogen war und flüchtete zu Fuß. Unter aktiver Mithilfe des angerufenen Ehegattens, gelang es einer Streifenbesatzung der Neuburger Polizei den Tatverdächtigen festzunehmen. Der 64-jährige Bergheimer trug somit entscheidend zum polizeilichen Festnahmeerfolg bei.

Der 38-jährige Pole wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ingolstadt geführt.