REGENSBURG. Am Mittwoch, den 15. April 2026, begrüßte Polizeivizepräsident Robert Fuchs im Polizeipräsidium Oberpfalz die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Im Rahmen einer offiziellen Begrüßungsfeier hieß PVP Fuchs am Mittwochvormittag insgesamt 52 neue Kolleginnen und Kollegen willkommen. In seiner Ansprache hob er hervor, wie bedeutsam der Einsatz jedes Einzelnen für die Sicherheit in der Oberpfalz ist.

Die Neuzugänge kommen entweder aus anderen Polizeipräsidien oder beginnen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene beziehungsweise nach ihrem Studium für die 3. Qualifikationsebene ihren Dienst in der Oberpfalz. Neben 39 Polizeivollzugsbeamten verstärken auch 11 Tarifbeschäftigte sowie 2 Verwaltungsbeamte das Polizeipräsidium.

Polizeivizepräsident Fuchs nutzte die Gelegenheit, um einige persönliche Worte an die neuen Kolleginnen und Kollegen zu richten. Er unterstrich: „Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle – achten Sie auf sich selbst und auf Ihre Kolleginnen und Kollegen und kehren Sie stets gesund von Ihren Einsätzen zurück!“

Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich Fuchs überzeugt davon, dass die neuen Beschäftigten mit Engagement und Fachkompetenz ihre Aufgaben bewältigen werden.

Im Anschluss an die Grußworte des Polizeivizepräsidenten wandten sich auch Regierungsdirektorin Alexandra Dellawalle, Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung, sowie Polizeidirektor Christian Kiener, Vorsitzender des Personalrats, mit Grußworten an die neuen Mitarbeitenden.

Beim anschließenden Empfang bot sich die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit den neuen Kolleginnen und Kollegen sowie mit dem Polizeivizepräsidenten und weiteren Vertreterinnen und Vertretern des Präsidiums ins Gespräch zu kommen. Zudem konnten die neuen Kolleginnen und Kollegen die Einsatzzentrale kennenzulernen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz und die Bayerische Polizei setzen weiterhin auf motivierten und qualifizierten Nachwuchs. Interessierte können sich an die Einstellungsberaterinnen und -berater der Polizeiinspektionen in Regensburg, Amberg und Weiden i.d.OPf. wenden. Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei sind online verfügbar.

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Veröffentlicht am 15. April um 16:01 Uhr