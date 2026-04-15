Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

COBURG. Am Dienstag nahmen Beamte der Kriminalpolizei Coburg einen Mann fest und stellten Betäubungsmittel und Waffen sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg befindet sich der Festgenommene mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein bevorstehendes Betäubungsmittelgeschäft im Stadtgebiet Coburg. Beamte der Kriminalpolizei Coburg vollzogen daraufhin in den Mittagsstunden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Coburg einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Coburg.

In einer Wohnung nahmen die Einsatzkräfte einen 51-jährigen Deutschen fest. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten über 100 Gramm Crystal und etwa 50 Gramm Kokain sicher. Zudem fanden sie mehrere Waffen, darunter eine Armbrust sowie mehrere verbotene Messer.

Der Mann steht im dringenden Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Coburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg.