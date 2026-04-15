GERMARINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Anhänger, kam es am Mittwochvormittag im Bereich der Kreuzung Gablonzer Straße / Kaufbeurer Straße.

Am 15.04.2026 gegen 10:20 Uhr befuhr ein Lkw-Gespann, beladen mit Holzstämmen, die Gablonzer Straße. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung zur Kaufbeurer Straße kippte der Anhänger offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit um und die geladenen Baumstämme rollten auf den angrenzenden Gehweg sowie gegen das dort befindliche Gebäude und ein geparktes Fahrzeug. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger im Bereich, sodass es keine Verletzten gab. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Germaringen unterstützte bei der zeitweisen Sperrung und Sicherung der Unfallstelle. Gegen den Fahrer des Lkw wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (PI Kaufbeuren)

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