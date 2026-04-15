ERLANGEN. (360) Wie mit Meldung 351 berichtet, ereignete sich am 13.04.2026 ein Tötungsdelikt in Erlangen-Bruck. Gegen den tatverdächtigen 66-Jährigen erging zwischenzeitlich Haftbefehl.



Wie berichtet, kam es kurz nach 12 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Jenaer Straße. Als die erste Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt an der Einsatzstelle eintraf, fanden sie vor Ort einen 63-jährigen Deutschen mit schweren Verletzungen auf einem Fußweg liegend auf. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort nahmen Polizeistreifen einen 66-jährigen Türken vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei nahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth noch vor Ort die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang wurde der Tatort abgesperrt und es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Anwohnerbefragungen durchgeführt.

Der Tatverdächtige wurde am gestrigen Dienstag (14.04.2026) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Zudem fand eine Obduktion des Leichnams statt. Diese bestätigte, dass der 63-Jährige aufgrund der zugefügten Schnitt- und Stichverletzungen verstarb.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten. Die Hintergründe der Tat sind indes noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Weitere Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ab dem morgigen Donnerstag unter der Telefonnummer 0911 321 - 2780.



Erstellt durch: Marc Siegl