536. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – Obergiesing

Aufgrund verschiedener Hinweise erhärtete sich gegen einen 39-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Am Samstag, 11.04.2026, konnte im Rahmen der Ermittlungen ein Fahrzeug kontrolliert werden, das durch einen 37-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München gefahren wurde. Der 37-Jährige verließ kurz zuvor alleine die Wohnung des 39-Jährigen. In dem Fahrzeug wurden diverse verkaufsfertig abgepackte Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Im Anschluss wurden die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen mit richterlichem Beschluss durchsucht. In der Wohnung des 39-Jährigen wurden dabei Methamphetamin, Kokain, MDMA, Ecstasy, LSD und Arzneimittel sowie neuropsychoaktive Stoffe aufgefunden und sichergestellt. Daneben wurden auch mehrere Hundert Euro Bargeld, Verpackungsmaterial und weitere für den Handel mit Betäubungsmittel typische Utensilien aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Die Wohnungsdurchsuchung bei dem 37-Jährigen verlief negativ.

Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge führt das Kommissariat 83.

537. Staatsschutzrelevantes Delikt – Milbertshofen

Am Sonntag, 12.04.2026, kam es gegen 16:10 Uhr in der Ingolstädter Straße in Milbertshofen zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei alkoholisierten 53-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Dabei schlug einer dem anderen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung zeigte der Tatverdächtige der Körperverletzung gegenüber den Beamten wiederholt eine verbotene Grußform, die eine Identifizierung verbotener Organisationen zum Ausdruck brachte. Zur weiteren Sachbearbeitung musste er zu einer Polizeidienststelle verbracht werden. Dort äußerte er mehrfach eine nationalsozialistische und volksverhetzerische Parole.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde bekannt, dass der 53-Jährige erst einen Tag zuvor aus der Haft entlassen worden war, wo er eine Freiheitsstrafe wegen gleich gelagerter Delikte verbüßt hatte.

Er wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Gegen den 53-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durch das Kommissariat 44 geführt.

538. Wohnungseinbruch – Hadern

Im Zeitraum von Montag, 13.04.2026, 08:00 Uhr, bis Dienstag, 14.04.2026, 07:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus. Dort öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages sowie weitere Wertgegenstände.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin bemerkte den Wohnungseinbruch und verständigte die Polizei über den Notruf 110. Vor wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Senftenauer Straße, Silberdistelstraße und Rolf-Pinegger-Straße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

539. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstahl in Österreich – Weyarn

Über Hinweise von der Österreichischen Polizei wurde bekannt, dass sich Tatverdächtige eines Einbruchsdiebstahls, der am Freitag, 10.04.2026, in Oberösterreich stattfand, derzeit in Bayern aufhalten würden. Dabei wurden Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Zuge des engen Austauschs mit der Österreichischen Polizei wurden am Montag, 13.04.2026, Hinweise auf ein von den Tätern genutztes Fahrzeug an das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei übermittelt, das sich zu diesem Zeitpunkt in München befand. Gegen 21:09 Uhr konnte der Pkw durch mehrere Polizeistreifen der Polizeipräsidien Oberbayern Süd und München auf der Bundesautobahn A8 kontrolliert werden. Das Fahrzeug, ein Mietwagen der Marke BMW, war in südliche Fahrtrichtung unterwegs und wurde südlich von Weyarn aufgehalten. Bei den Insassen handelte es sich um vier Personen, davon drei weibliche und eine männliche Person, alle im Alter von 26 bis 30 Jahren mit chilenischer Staatsangehörigkeit und unbekannten Wohnsitzen.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten Bargeld in verschiedenen Währungen in Höhe von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund der Auffindesituation wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Wertgegenständen und dem Bargeld um Diebesgut handelt, das aus Eigentumsdelikten stammt. Alle vier Tatverdächtigen wurden festgenommen und der Haftanstalt in München überstellt. Am Dienstag, 14.04.2026, wurden die vier Tatverdächtigen einem Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Individuelle Tatbeteiligungen der Personen an diesem Einbruchsdiebstahl oder auch weiteren Eigentumsdelikten werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt.

Diese wurden durch das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei sowie das Landeskriminalamt Österreich übernommen.

540. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Landkreis München

Am Dienstag, 14.04.2026, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 10:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf die Terrasse eines Einfamilienhauses im Landkreis München. Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür.

Im Haus öffneten sie gewaltsam einen im Keller befindlichen Tresor und entwendeten daraus Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Bewohner bemerkten den Einbruch wenig später und informierten den Polizeinotruf 110. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Finkenweg, Amselweg, Lerchenweg und Bahnhofsstraße (Aying) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

541. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Aschheim

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 19:50 Uhr, befand sich eine 56-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München als Fußgängerin im Bereich der Keplerstraße in Aschheim.

Dort bemerkte die 56-Jährige in einem Gebüsch eine männliche Person, welche sexuelle Handlungen an sich vornahm. Deswegen informierte sie den Polizeinotruf 110.

Eintreffende Polizeibeamte konnten vor Ort einen 25-jährigen russischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München antreffen und festnehmen.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

542. Ermittlung von zwei Tatverdächtigen nach Erpressung – Altstadt

Am Freitag, 06.02.2026, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine Erpressung vor einem Schnellrestaurant am Stachus informiert. Dabei sollen zwei bis dato unbekannte Täter das Mobiltelefon eines 22-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau an sich genommen und anschließend gegen eine Geldforderung wieder herausgegeben haben. Im Anschluss flüchteten die Täter vom Tatort.

Im Verlauf der polizeilichen Sachbearbeitung konnten durch Videoaufzeichnungen u.a. durch die am Stachus befindliche polizeiliche Videoüberwachung des Polizeipräsidiums München Bilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Durch Unterstützung der Super-Recogniser des Polizeipräsidiums München konnten daraufhin zwei Personen als Tatverdächtige identifiziert werden.

Beamte der Polizeiinspektion 11 konnten die beiden Tatverdächtigen am Samstag, 14.03.2026, gegen 16:50 Uhr, im Bereich der Innenstadt antreffen, weshalb sie zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle verbracht wurden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Syrer mit Wohnsitz im Landkreis München und einen 17-jährigen Jordanier mit Wohnsitz in Rosenheim.

Die beiden Jugendlichen wurden wegen der Erpressung angezeigt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.