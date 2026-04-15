AHAM, RIEBERSECK. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstag, 14.04.2026, kurz nach 23.00 Uhr, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert worden.

Gegen 23.00 Uhr bemerkten die Bewohner starken Rauch, der sich vermutlich aus dem Wäscheraum ausbreitete. Trotz zahlreicher Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf das Dach nicht mehr verhindert werden. Die beiden Bewohner mussten wegen eingeatmeter Rauchgase vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen nach bei rund 100.000 Euro liegen; nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Veröffentlicht: 15.04.2026, 11.00 Uhr