COBURG. Unbekannte Täter brachen im Verlauf des Dienstags in ein Wohnhaus im Sändleinweg ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 7 Uhr morgens und 22.30 Uhr abends gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen, indem sie ein neben der Eingangstür befindliches Fenster einschlugen. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen.

Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Goldschmuck im niedrigen fünfstelligen Wert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sändleinwegs bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.