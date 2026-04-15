SONNEFELD, LKR. COBURG. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Mittwochmorgen zog sich ein Mann schwere Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Gegen 1.15 Uhr ging der Notruf über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Werkstraße in Sonnefeld ein. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren und der Polizei Neustadt bei Coburg eilten umgehend zum Brandort. Bei den Löscharbeiten retteten Feuerwehrkräfte den bewusstlosen 72-jährigen deutschen Bewohner aus dem Gebäude. Rettungskräfte versorgten den schwerstverletzten Mann und transportierten ihn anschließend in eine Spezialklinik. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Gegen 3.45 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 200.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen von der Kriminalpolizei Coburg weiter untersucht.