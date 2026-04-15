VALLEY, LKR. MIESBACH. Bereits am 21. März 2026, in den späten Abendstunden, kam es in Valley in einem Hotelzimmer an der A8 zu einem schweren Raub. Aus kriminaltaktischen Gründen verzichteten die Ermittlungsbehörden zunächst auf eine Berichterstattung. Dank konsequenter Ermittlungsarbeit und enger Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnten unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II am 10. April 2026 schließlich die beiden dringend Tatverdächtigen festgenommen werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Am Samstag (21. März 2026), gegen 22.00 Uhr, überfielen die beiden Tatverdächtigen das 41-jährige Opfer, schlugen es unter massiver Gewaltanwendung zusammen und raubten das Smartphone des Geschädigten in dessen Hotelzimmer in Valley. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste mehrere Tage im Klinikum versorgt werden.

Im Zuge der unter Hochdruck geführten Ermittlungen und laufenden kriminalpolizeilichen operativen Maßnahmen durch Kräfte der Kriminalpolizeidienststellen Miesbach und Rosenheim gelang es, die beiden dringend Tatverdächtigen jetzt dingfest zu machen.

Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck konnten so am 10. April 2026 im Bereich der Autobahn A8 einen 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Berlin festnehmen. Parallel dazu erfolgte am selben Tag in Oranienburg die Festnahme des zweiten, 25-jährigen deutsche Tatverdächtigen, ebenfalls aus Berlin, durch Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg. Beide Einsätze wurden im Rahmen koordinierter Ermittlungen durchgeführt und zeigen die enge Zusammenarbeit der bayerischen und brandenburgischen Polizeibehörden.

Beide Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher gegen beide Untersuchungshaft anordnete.

Die ersten Ermittlungen vor Ort, sowie die Leitung der sofortigen Fahndungsmaßnahmen erfolgten durch die Polizeiinspektion Holzkirchen. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Rosenheim übernahmen noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.

Die Ermittlungen dauern weiter an.