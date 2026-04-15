Die Leitung der Bamberger Stadtpolizei übernimmt nun Polizeidirektor Rainer Schmeußer. Er begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und sammelte Führungserfahrung unter anderem beim dortigen Unterstützungskommando (USK) sowie in verschiedenen Inspektionen in Oberfranken. Er absolvierte das Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule der Polizei in Sulzbach‑Rosenberg und stieg später an der Deutschen Polizeihochschule in Münster in den höheren Dienst auf. Seine Laufbahn umfasst seitdem zahlreiche Leitungsfunktionen: Bei der PI Bamberg‑Land, als Leiter des Sachgebiets Organisation und Dienstbetrieb im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei und als Leiter der Kriminalpolizei Coburg. Seit März 2021 war er Chef der Kriminalpolizei in Bamberg. Zudem engagierte er sich als Verbandsbeauftragter im Gesundheitsmanagement der oberfränkischen Polizei. Polizeipräsident Armin Schmelzer betonte: "Mit Deiner Bestellung erhält die PI Bamberg‑Stadt einen Leiter, der viele wichtige Führungseigenschaften in sich trägt."

Die Polizeiinspektion Bamberg‑Stadt betreut das Stadtgebiet mit rund 77.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und ist mit etwa 170 Beschäftigten die größte Inspektion im Polizeipräsidium Oberfranken. Die Dienststelle bewältigt ein sehr breit gefächertes Einsatzspektrum: Jährlich mehr als 1.200 Veranstaltungen, rund 400.000 Übernachtungen sowie knapp acht Millionen Tagestouristen in der Domstadt mit ihrer Altstadt als UNESCO‑Weltkulturerbe. Diese Zahlen spiegeln die Belastungen und zugleich den engagierten Einsatz der Beschäftigten vor Ort wider.

Polizeipräsident Armin Schmelzer dankte allen Beschäftigten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt sowie den Kooperationspartnern aus Justiz und kommunaler Sicherheit für die gute Zusammenarbeit. Er wünschte dem neuen Dienststellenleiter Rainer Schmeußer "Mut, Kraft und eine glückliche Hand" für die künftigen Aufgaben. Abschließend dankte er dem Ensemble der Bamberger Polizeibläser für die musikalische Umrahmung des Festaktes. Der stellv. Landrat Bruno Kellner und Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke schlossen sich den guten Wünschen des Polizeipräsidenten an.