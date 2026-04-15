Kampfmittel am Flughafen aufgefunden | Splitterbombe erfolgreich entschärft

MEMMINGERBERG. Nach Beendigung des regulären Flugbetriebs und nach Einrichtung eines Gefahrenbereichs mit einem Radius von etwa 300 Metern um die Auffindeörtlichkeit wurden drei Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg durch Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes fachgerecht entschärft.

Bei Bauarbeiten waren drei Splitterbomben im Sicherheitsbereich des Flughafens entdeckt worden. Gegen 00:03 Uhr konnten die jeweils etwa 10 kg schweren Bomben erfolgreich entschärft werden.

„Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Letztlich konnten die gefundenen Kampfmittel fachgerecht und sicher entschärft werden, so Michael Haber, Polizeivizepräsident und polizeilicher Einsatzleiter.

Der Flugbetrieb kann am Mittwoch, 15.04.2026, wie geplant wieder aufgenommen werden. (PP Schwaben Süd/West)

Bezugsmeldung vom 14.04.2026:

Kampfmittel am Flughafen aufgefunden | Entschärfung nach Einstellung des regulären Flugbetriebs

MEMMINGERBERG. Am Nachmittag des 14.04.2026 wurden bei Bauarbeiten auf dem Flughafengelände Kampfmittel gefunden. Die Polizei und eine Spezialfirma zur Kampfmittelbeseitigung stehen in engem Kontakt mit dem Flughafenbetreiber.

Ersten Einschätzungen von Spezialisten zufolge handelt es sich um Splitterbomben aus dem zweiten Weltkrieg, welche fachgerecht nach Einstellung des regulären Flugbetriebs entschärft werden sollen. Das Fundareal wird derzeit durch Einsatzkräfte abgesperrt und gesichert.

Für die Bevölkerung und auch für Reisende besteht nach derzeitiger Einschätzung keine Gefahr. Der Flughafen ist weiterhin uneingeschränkt erreichbar und in Betrieb.

Es wird darum gebeten, den Anweisungen des Flughafenpersonals sowie der Einsatzkräfte Folge zu Leisten.

Das PP Schwaben Süd/West steht ab etwa 19:00 Uhr mit einer vorgelagerten Pressestelle als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Der genaue Standort wird in Kürze bekanntgegeben. Medienschaffende werden gebeten, sich vor Ort ausschließlich an die Pressestelle zu wenden. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).