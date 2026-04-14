MEMMINGERBERG. Am Nachmittag des 14.04.2026 wurden bei Bauarbeiten auf dem Flughafengelände Kampfmittel gefunden. Die Polizei und eine Spezialfirma zur Kampfmittelbeseitigung stehen in engem Kontakt mit dem Flughafenbetreiber.

Ersten Einschätzungen von Spezialisten zufolge handelt es sich um Splitterbomben aus dem zweiten Weltkrieg, welche fachgerecht nach Einstellung des regulären Flugbetriebs entschärft werden sollen. Das Fundareal wird derzeit durch Einsatzkräfte abgesperrt und gesichert.

Für die Bevölkerung und auch für Reisende besteht nach derzeitiger Einschätzung keine Gefahr. Der Flughafen ist weiterhin uneingeschränkt erreichbar und in Betrieb.

Es wird darum gebeten, den Anweisungen des Flughafenpersonals sowie der Einsatzkräfte Folge zu Leisten.

Das PP Schwaben Süd/West steht ab etwa 19:00 Uhr mit einer vorgelagerten Pressestelle als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Der genaue Standort wird in Kürze bekanntgegeben. Medienschaffende werden gebeten, sich vor Ort ausschließlich an die Pressestelle zu wenden. (PP Schwaben Süd/West)

Zusatz um 18:45 Uhr:

Die vorgelagerte Pressestelle hat ihren Standort am Flughafen Memmingen ab 19:00 Uhr in der Kiss&Fly-Zone.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).