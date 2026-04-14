HOCHSTADT, LKR. LICHTENFELS. Am Montagabend kam es am Bahnhof in Hochstadt zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand trafen sich Montagabend mehrere Personen am Bahnhof der Gemeinde im Lichtenfelser Land. Zwischen einer 21-jährigen Frau aus dem Landkreis Lichtenfels, begleitet von ihrem 38-jährigen Mitbewohner, und einem 32-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Lichtenfels, begann zunächst ein verbaler Disput. Der 38-jährige slowakische Staatsangehörige führte eine Axt mit. Im nächsten Moment schlugen und traten sich die drei Beteiligten, ehe weitere Personen einschritten und die Kontrahenten trennten. Zu einem Angriff mit der Axt kam es nicht. Die 21-jährige Deutsche und der 32-jährige Deutsch-Türke verletzten sich bei der wüsten Auseinandersetzung leicht.

Aufgrund anfangs widersprüchlicher Aussagen und des folglich unklaren Tathergangs übernahm die Kriminalpolizei Coburg in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten.