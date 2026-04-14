LEUCHTENBERG, LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Am Mittwoch, den 9. April, gegen 19:00 Uhr, stellten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der BAB A6 ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Im Rahmen der Schleierfahndung überprüften Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus einen 43-jährigen britischen Staatsangehörigen, der mit einem Pkw der Marke Land Rover unterwegs war. Die Kontrolle fand am Mittwoch, den 9. April, gegen 19:00 Uhr, auf der Bundesautobahn A6 bei Leuchtenberg in Fahrtrichtung Nürnberg statt. Während der Kontrolle ergaben sich mehrere Unstimmigkeiten hinsichtlich der Fahrzeug- und Dokumentenlage, weshalb die eingesetzten Beamten das Fahrzeug einer eingehenderen Überprüfung unterzogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand konnte hierbei festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen entwendeten Pkw handelt, der bereits Ende August 2025 in Großbritannien gestohlen gemeldet worden war. Der hochwertig ausgestattete Pkw mit einem geschätzten Vermögenswert von über 70.000 Euro wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt des 43-Jährigen wurde unterbunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei, Geldwäsche sowie der Urkundenfälschung ermittelt. Durch die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. werden die weiteren Ermittlungen im Fall geführt.