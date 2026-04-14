RUDERTING, LKR. PASSAU. Am Freitag (10.04.2026) gegen 21:00 Uhr kam es im Rahmen eines Treffens mehrerer Jugendlicher zu einem Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf soll der 19-Jährige den 15-Jährigen am Handgelenk gepackt und versucht haben, ihm den Geldbeutel zu entreißen. Zudem soll der 15-Jährige verbal bedroht worden sein. In der Folge kam es zur Herausgabe des Geldbeutels.

Der 19-Jährige entnahm daraus Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht: 14.02.2026, 14:35 Uhr