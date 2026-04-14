LANDKREIS EBERSBERG. Am vergangenen Samstag (11.04.26) wurde am frühen Vormittag ein weiß graues Wohnmobil der Marke Citroen, Typ Jumper entwendet. Es war in der Bergfeldstraße in Poing versperrt abgestellt.

Wer hat in der Umgebung etwas Verdächtiges bemerkt oder kann Hinweise zu dem Diebstahl geben?

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Informationen, die zur Aufklärung beitragen können, unter der Telefonnummer 08122/968-0 entgegen.