PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Dank aufmerksamer Nachbarn gelang der Polizei nach einem Wohnungseinbruch am Montag die schnelle Festnahme von drei Tatverdächtigen.

Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Noch während der Tat wurden sie jedoch von Nachbarn bemerkt, die die verdächtige Personengruppe beobachteten und umgehend die Polizei verständigten.

Aufgrund der guten Personenbeschreibungen und Hinweise der Zeugen konnten Polizeistreifen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung zwei Tatverdächtige – einen 17-jährigen Tschechen sowie eine 17-jährige Deutsche – festnehmen. Auch der zunächst flüchtige dritte Beteiligte, ein 15-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, wurde kurz darauf ermittelt.

Nach aktuellem Stand entwendeten sie ein Armband im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.