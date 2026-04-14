TREUCHTLINGEN. (358) Am späten Montagabend (13.04.2026) geriet ein leerstehender Gasthof in Langenaltheim in der Oberen Haardt in Brand. Rund 100 Einsatzkräfte aus drei Landkreisen kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen.



Gegen 23:30 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei der Brand eines leerstehenden Anwesens in Langenaltheim, Obere Haardt, gemeldet. Eine kurz darauf eintreffende Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen stellte den Vollbrand eines Nebengebäudes fest, der bereits auf das Haupthaus – eine leerstehende Gaststätte – übergegriffen hatte.

Umgehend wurden Feuerwehren aus den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen, Donau-Ries und Eichstätt alarmiert. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst waren rund 100 Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Haardt in Langenaltheim gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112 - 3333 entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl