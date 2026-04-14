FÜRTH. (357) Am Montagnachmittag (13.04.2026) wurde ein 14-Jähriger am Fürther Hauptbahnhof von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher geschlagen und um seine Fanutensilien erpresst. Die Kriminalpolizei Fürth sucht nun Zeugen des Vorfalls.



Am 13.04.2026 gegen 16:45 Uhr fuhr ein 14-Jähriger Jugendlicher (deutsch) mit der Buslinie 172 die Strecke von der Stiftungsstraße in Richtung Fürther Hauptbahnhof. Bereits im Bus kam es zwischen ihm und einem unbekannten jungen Mann zu einem Streit.

Am Fürther Hauptbahnhof stiegen beide aus und begaben sich in Richtung der S-Bahn-Gleise. Noch am Bahnhofsplatz stießen vier weitere unbekannte Jugendliche bzw. Heranwachsende hinzu.

Die Gruppe forderte den 14-Jährigen unter Androhung von Gewalt auf, seine Fanjacke, sein Fan-T-Shirt sowie mehrere Aufkleber eines Fußballvereins herauszugeben, was er dann auch tat.

Anschließend führten die Unbekannten den Geschädigten in einen U-Bahnverteiler des Fürther Hauptbahnhofs, wo einer aus der Gruppe auf ihn einschlug. Ein Passant bemerkte den Vorfall, wollte dem 14-Jährigen zur Hilfe kommen und wurde daraufhin ebenfalls von der Gruppe körperlich angegangen.

Als der Passant den Jugendlichen aufforderte, die Polizei zu rufen, flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Schwabacher Straße.

Die sofort eingeleitete Fahndung durch zahlreiche Streifen der Polizeiinspektion Fürth verlief jedoch negativ.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Erpressung aufgenommen und bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Gesucht werden insbesondere Fahrgäste der Buslinie 172, die den Streit ab der Haltestelle Stiftungsstraße beobachtet haben, sowie Personen, die sich zur Tatzeit auf dem Bahnhofsvorplatz oder in dem U-Bahnverteiler aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl