A70 / LKR. KULMBACH. Am Dienstagvormittag fuhr ein VW Passat auf der Autobahn A70 bei Thurnau auf einen Sattelzug auf. Der 34-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg starb noch an der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer des VW gegen 9 Uhr auf der A70 in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Thurnau-Ost und Neudrossenfeld fuhr er aus unbekannten Gründen, jedoch mit hoher Geschwindigkeit, auf einen vorausfahrenden Sattelauflieger auf. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der Fahrer des Lkw, ein 58 Jahre alter Mann aus Tschechien, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth sind mit der Unfallaufnahme vor Ort betraut. Sie schätzen den Sachschaden auf rund 80.000 Euro.

Rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren auf der A70 im Einsatz. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bayreuth komplett gesperrt.

Die Komplettsperrung konnte um 12.20 Uhr aufgehoben werden.