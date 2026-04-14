NÜRNBERG. (356) Am Montagabend (13.04.2026) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 15-Jährige sexuell in der U-Bahn. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.



Das Mädchen fuhr zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr mit der U-Bahnlinie U1 vom Nürnberger Hauptbahnhof in Richtung Langwasser Süd. In der U-Bahn sprach ein Unbekannter die 15-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Nachdem sie den Platz gewechselt hatte, folgte er ihr und berührte sie in unsittlicher Weise. An der Haltestelle Aufseßplatz verließ das Mädchen die U-Bahn.

Personenbeschreibung:

Mann, etwa 40 Jahre alt, stämmige Statur, 3-Tage-Bart, blonde Haare. Er trug eine schwarze Mütze und war auch sonst dunkel gekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl