VATERSTETTEN, LKRS.EBERSBERG.Am gestrigen Montag erbeuteten Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf Bargeld und Schmuck im Wert von über 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 14.30 Uhr erhielt eine 89-jährige Rentnerin aus Vaterstetten einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin des Amtsgerichtes. Mit der bekannten Legende, ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht und müsste zur Vermeidung einer Inhaftierung nun eine Kaution hinterlegen, konnte die Anruferin ihr Opfer zur Herausgabe ihrer Wertsachen bewegen.

Die Abholung der Beute erfolgte durch einen etwa 35 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann an der Wohnadresse der Seniorin im Nordosten von Vaterstetten.

Die Kriminalpolizei rät:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF!