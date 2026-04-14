BABENHAUSEN. Am Montagabend, den 13.04.2026, kam es um 20:42 Uhr auf der Staatsstraße 2020 Abschnitt 190 zwischen Babenhausen und Oberroth im dortigen Waldgebiet zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger deutscher Fahrzeugführer die Ortsverbindungsstraße von Babenhausen kommend in Richtung Oberroth. Zeitgleich war ein 25-jähriger Deutscher mit seinem Pkw in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 25-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später ebenfalls seinen schweren Verletzungen erlag. Ein Hund, welcher sich im Fahrzeug des 54-jährigen befand, konnte durch die Feuerwehr befreit und in eine nahegelegene Tierklinik gebracht werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen ein unfallanalytisches Gutachten eingeholt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und durch eine Abschleppfirma an der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 67500 Euro. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden vollständig durch die eingesetzte Feuerwehr Babenhausen sowie die Straßenmeisterei Mindelheim gesperrt. Die Polizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (PI Memmingen)

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