KAUFBEUREN. Am Vormittag des 13.04. 2026 kam es zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus im Stadtteil Neugablonz, das seit einiger Zeit als Bürogebäude genutzt wurde. Das Feuer wurde von dem im Gebäude tätigen Besitzer selbst entdeckt, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs dort arbeitete. Sofort alarmierte er die Feuerwehr, die innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort eintraf.

Durch das Feuer wurde die gesamte Einrichtung des Hauses vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine vorsätzliche Tat konnte bislang nicht nachgewiesen werden; vielmehr wird derzeit eine technische Ursache vermutet.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Der im Haus anwesende Hund konnte von der Feuerwehr lebend gerettet und an seinen Besitzer übergeben werden. (KPS Kaufbeuren)

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