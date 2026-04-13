ZIRNDORF. (352) Seit dem heutigen Montagmorgen (13.04.2026) wird die 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf (Landkreis Fürth) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Vermisste wurde zuletzt in Nürnberg im Bereich des Hauptbahnhofes und des Plärrers gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenhalts. Sie hält sich möglicherweise weiter im Stadtgebiet Nürnberg auf.

Personenbeschreibung:

1,60 m groß, schlanke Figur, schulterlange schwarze Haare, Nasenpiercing. Sie trug zuletzt eine hellblaue Jeans, ein dunkles Oberteil, braune Schuhe und eine schwarze Lederjacke im Bikerstil.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Erstellt durch: Oliver Trebing