ERLANGEN. (351) Montagmittag (13.04.206) ereignete sich in Erlangen-Bruck ein Tötungsdelikt. Ein 63-jähriger Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.



Gegen 12:05 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Jenaer Straße mit. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fanden vor Ort einen 63-jährigen Deutschen mit schweren Verletzungen auf einem Fußweg liegend. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort nahmen Polizeistreifen einen 66-jährigen Türken vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei nahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth noch vor Ort die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang wurde der Tatort abgesperrt und es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Anwohnerbefragungen durchgeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich der Tatverdächtige und das Opfer. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.



Erstellt durch: Marc Siegl