NÜRNBERG. (350) Am Samstagabend (11.04.2026) kam es in einer Wohnung im Nürnberger Norden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein Mann erlitt hierbei eine Stichwunde. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Am Abend gerieten ein 27-Jähriger und ein 33-Jähriger (beide rumänisch) in einer Wohnung in der Pirckheimerstraße aus bislang ungeklärter Ursache in eine Auseinandersetzung. In deren Verlauf griff der 33-Jährige den 27-Jährigen mit einem Messer an und stach diesen in die Schulter.

Der Geschädigte begab sich im Anschluss selbständig in ein Krankenhaus und wurde dort medizinisch versorgt.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und Nürnberg-Ost nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung vorläufig fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizelichen Maßnahmen durch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 33-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.



Erstellt durch: Michael Sebald