MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagabend, 12. April 2026, soll in Murnau in einem Restaurant eine Person mit einem Messer Geld von einem Gast gefordert haben. Der dringend tatverdächtige deutsch-russische Staatsangehörige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen und befindet sich nunmehr in Haft. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.

Am Sonntagabend (12. April 2026), gegen 19.12 Uhr, soll es in einem Restaurant in Murnau zu einem Vorfall unter der Anwendung eines Messers gekommen sein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 33-jähriger Mann mit deutsch-russischer Staatsangehörigkeit einen 56-jährigen Gast aus Murnau unter der Anwendung eines Messers zur Herausgabe von Geld gefordert haben. Der dringend tatverdächtige 33-Jährige konnte noch im Restaurant vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte durch den Vorfall leicht verletzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen sowie die Festnahme vor Ort erfolgten durch die Zentralen Einsatzdienste Murnau sowie der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Murnau. Die ersten kriminalpolizeilichen Anschlussmaßnahmen wurden durch den Kriminaldauerdienst Weilheim getroffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen; er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.