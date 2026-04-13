Kulmbach, den 10. April 2026. Wenn Kinder spielend lernen, wie Verkehr funktioniert, entstehen Sicherheit, Selbstvertrauen und Rücksicht. Genau hier setzt das umfangreiche Kinderprogramm der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt an. Am 25. und 26. April wartet auf Mädchen und Jungen im Alter von drei bis zehn Jahren ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Dabei stehen der Spaß und das sichere Miteinander im Straßenverkehr im Mittelpunkt.



Kinder sind täglich Teil des Straßenverkehrs – zu Fuß, auf dem Laufrad, dem Tretroller oder später mit dem Fahrrad. Allerdings nehmen sie Gefahren anders wahr als Erwachsene: Sie können Entfernungen schwieriger einschätzen, Geräusche weniger klar zuordnen, zudem reagieren sie oftmals spontan und unvorhersehbar. Genau hier setzt die Verkehrsfrüherziehung an. Spielerisch und altersgerecht vermittelt sie Regeln, stärkt die Wahrnehmung und fördert verantwortungsbewusstes Verhalten. Dass Lernen auch Spaß macht, können die jüngsten Besucherinnen und Besucher bei der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt in einem eigenen Kinderbereich erleben.



Lernen und lachen: Die Verkehrspuppenbühne

Ein wuscheliger Hund, eine gemeine Hexe und ein ratloser Kasperl, der dringend die Hilfe der Kinder braucht – auf der Verkehrspuppenbühne der Polizei wird Verkehrssicherheit zur spannenden Geschichte. In kurzen, kindgerechten Szenen erleben die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer typische Alltagssituationen aus dem Straßenverkehr. Das Besondere: Die Kinder dürfen aktiv mitdenken, mitfiebern und Lösungen zurufen. Am Samstag, den 25. April, und am Sonntag, den 26. April, greifen die Puppen kindliche Fragen auf, erklären Regeln einfach und bleiben so lange im Gedächtnis – weit über die Motorradsternfahrt hinaus.



Achtung, hier wird geblitzt: Die Blitzeraktion

Wie schnell ist eigentlich „zu schnell“? Und warum ist Tempo so entscheidend? Bei der Blitzeraktion erleben Kinder ab sechs Jahren anschaulich, wie Geschwindigkeit wirkt und welche Folgen zu schnelles Fahren hat. Mit der spielerischen Geschwindigkeitsmessung erhalten die jungen Verkehrsteilnehmer ein „Beweisfoto“ zum Andenken und verstehen gleichzeitig, warum angepasstes Fahren wichtig ist.



Sicher unterwegs auf vier Rädern: Der Tretauto-Parcours

Im Tretauto-Parcours dürfen Kinder selbst ans Steuer und ihren „Führerschein“ machen. Auf der eigens gestalteten Mini-Verkehrsstrecke mit Schildern, Kreuzungen und Ampeln erleben die Mädchen und Jungen realitätsnahe Situationen. Hier lernen sie rechts und links zu schauen, Verkehrszeichen zu erkennen, Vorfahrt zu beachten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wer dabei sicher unterwegs ist und bei der Stempelaktion mitmacht, bekommt einen „Motorradsternfahrt-Führerschein“! Begleitet von geschultem Personal wird jeder Parcoursdurchlauf zu einem kleinen Erfolgserlebnis – und zu einer wichtigen Lektion für den Alltag.



Helfen, schützen, erklären: Die Kinderpolizeistation

Was macht eigentlich die Polizei und wie gestaltet sich der Alltag auf der Wache? In der Kinderpolizeistation dürfen die Jüngsten hinter die Kulissen blicken und selbst in die Rolle von Polizisten schlüpfen. Ausgestattet mit Polizeimütze und Funkgeräten können sie auf Verbrecherjagd gehen und sogar jemanden in der Arrestzelle festsetzen.



Zukunft auf Mini-Rädern: Mini-Elektromotorräder-Parcours

Ein besonderes Highlight bietet der ADAC Nordbayern mit einem Mini-Elektromotorräder-Parcours. Auf elektrisch betriebenen Motorrädern sammelt der Nachwuchs erste Erfahrungen auf zwei Rädern. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Balance, vorausschauendes Fahren und Rücksichtnahme.



Bauen, begreifen, verstehen: Das Klötzlamobil

Es wird gemeinsam gebaut, gestapelt und konstruiert. Mit dem Klötzlamobil des Kreisjugendrings Kulmbach ist Technik erlebbar. Ganz nebenbei lernen die Kinder, warum stabile Bauweisen – ob bei Brücken, Häusern oder Straßen – so wichtig sind. Schließlich muss alles halten, funktionieren und sicher sein.



Jede Menge Spiel, Spaß und Bewegung sind auch beim Bobbycar fahren, auf der Riesen-Hüpfburg, im Kinder-Karussell oder an der XXL-Memo-Wand garantiert. Tolle Preise winken bei einem Gewinnspiel: Wer mindestens an drei Kinderstationen der Polizei teilnimmt, kann eine Fahrt mit dem Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Bamberg oder Playmobil-Sets wie eine Polizeistation oder einen Polizei Porsche gewinnen!



Mit dem vielfältigen Kinderprogramm zeigt die Kulmbacher Motorradsternfahrt auch in diesem Jahr: Verkehrssicherheit beginnt im Kindesalter – ganz ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit Freude und spannenden Aktionen. Der Eintritt zu allen Mitmachangeboten ist an beiden Tagen der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt frei!