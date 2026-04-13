ROSENHEIM. Im Laufe dieses Jahres endet die 41-jährige Dienstzeit von Bernd Hackl, dem Leiter des Sachgebietes E3 - Kriminalitätsbekämpfung - beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Polizeipräsident Frank Hellwig verabschiedete den ausgewiesenen Pragmatiker und Teamplayer am 13. April bei einer kleinen Feier im Polizeipräsidium. Mit Markus Deindl steht der Nachfolger bereits fest.

Vor seinem offiziellen Ausscheiden aus dem aktiven Polizeidienst verabschiedete Polizeipräsident Frank Hellwig in einer internen Feierstunde Bernd Hackl, den Leiter des Sachgebietes E3 - Kriminalitätsbekämpfung - im Polizeipräsidium in Rosenheim. Frank Hellwig ließ bei dieser Gelegenheit kurz die polizeiliche Vita und eindrucksvolle Karriere von Bernd Hackl Revue passieren und bedankte sich für seine besonderen Leistungen in den zurückliegenden mehr als 40 Jahren.

Bernd Hackl begann seine Polizeikarriere 1985 im damaligen gehobenen Dienst und sammelte nach seiner Ausbildung ab 1988 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei erste Polizeierfahrung. Ab 1997 führte ihn sein Weg ins südliche Oberbayern, wo er die ersten Jahre bei der damaligen Polizeidirektion Rosenheim, der Polizeiinspektion Altötting und beim Sachgebiet E1 des Polizeipräsidiums Oberbayern in München tätig war. Was folgte waren insgesamt 6 Jahre Tätigkeiten beim Rauschgiftkommissariat des Bayerischen Landeskriminalamts, 4 Jahre beim Fortbildungsinstitut der Polizei in Ainring und 2 Jahre bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Quasi „zwischendurch“ gelang ihm mit dem erfolgreichen Studienabschluss 2002 noch der Aufstieg in den höheren Dienst. Von 2008 bis 2021 leitete er dann die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, ehe er ins Polizeipräsidium wechselte. Dort war er seitdem als Leiter des zentralen fachlichen und strategischen Sachgebiets für Kriminalitätsbekämpfung unter anderem zuständig für die Auswertung der Kriminalitätslage, die strategische Ausrichtung bei der Bekämpfung von Kriminalität, aber auch der fachlichen und organisatorischen Führung der nachgeordneten Kriminalpolizeidienststellen des Präsidiums.

Polizeipräsident Frank Hellwig lobte die besonderen analytischen Fähigkeiten des „durch-und-durch-Kriminalers“, bedankte sich für mehr als 40 Jahre Engagement in der Bayerischen Polizei und wünschte Bernd Hackl viel Glück und Gesundheit mit seiner Familie. „Auch dank der ausgezeichneten Arbeit von Bernd Hackl haben wir seit Jahren eine sehr niedrige Kriminalitätsbelastung im südlichen Oberbayern“ lobte Frank Hellwig.

Die Nachfolge als neuer Leiter des Sachgebietes Kriminalitätsbekämpfung tritt ab 1. Mai 2026 Kriminaldirektor Markus Deindl an. Er leitete seit 1. Dezember 2010 die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim. „Mit Markus Deindl gewinnen wir für die verantwortungsvolle Tätigkeit einen höchst kompetenten Nachfolger“ freute sich Polizeipräsident Frank Hellwig.