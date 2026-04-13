MIESBACH. In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, den 10. April 2026, brach ein bislang Unbekannter in die Räumlichkeiten einer Förderwerkstatt in Miesbach ein. Dort entwendete der Täter Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich und richte einen Sachschaden von ca. 25.000 Euro an. Die Kriminalpolizei Miesbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang unbekannter Einbrecher drang im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag, den 10. April 2026, in die Räumlichkeiten einer Förderwerkstatt Am Windfeld in Miesbach ein. Im Gebäude öffnete der Täter gewaltsam mehrere Türen und ging dort mehrere Tresore und einen Stahlschrank an.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wird der Stehlschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch die Kriminalpolizeistation Miesbach geführt.

Die Kriminalermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Nacht auf Freitag (10. April 2026), zwischen 18.00 und 6.00 Uhr, auf dem Werkstattgelände Am Windfeld in Miesbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht - vor allem bzgl. abgestellter Fahrzeuge oder Personen?

Wem sind bereits in der Zeit vor dem Einbruch im Umfeld des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08025 / 299-0 bei der Kriminalpolizeistation Miesbach oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.