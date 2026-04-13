HINTERSCHMIDING, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Samstag (11.04.2026) wurden bei der Kontrolle eines Pkw unter anderem gefälschte Dokumente sowie Betäubungsmittel aufgefunden.

Gegen 17:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Mazda, welcher mit einem 22-jährigen ukrainischen Fahrer besetzt war. Im Rahmen der Überprüfung händigte der Mann rumänische Identitätsdokumente aus. Bei der näheren Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Fälschungen handelte. Zudem wurden im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana sowie ein Pfefferspray mit gefälschten Prüfzeichen aufgefunden.

Im weiteren Verlauf konnte die tatsächliche Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige entlassen.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 13.04.2026, 13:40 Uhr