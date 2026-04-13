Am vergangenen Samstagvormittag, 11. April 2026, kam es in einem Waldstück bei Weil im Landkreis Landsberg am Lech zu einem tragischen Unfall. Ein 69-jähriger Mann aus Geltendorf wurde dabei tödlich verletzt.

Kurz vor 11 Uhr morgens wurde über die Integrierte Leitstelle gemeldet, dass ein Mann im Rahmen von Waldarbeiten während der Verladetätigkeiten von einem gefällten Baum am Kopf getroffen wurde. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr helfen. Er erlag trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsversuche seinen schweren Verletzungen und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.