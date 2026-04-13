ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Sonntagnachmittag, den 12. April 2026, kam es in Anger zu einem Brand, bei dem bauliche Objekte und ein Pkw erheblich beschädigt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag (12. April 2026), gegen 14.10 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über einen Brand einer Garage im Dekan-Lechner-Weg in Anger ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Trotz des schnellen und professionellen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Reihenhaus sowie eine Garage nicht verhindert werden. In der Folge brachten die Einsatzkräfte den Brand rasch unter Kontrolle und löschten das Feuer ab.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Durch den Brand wurde ein im Carport abgestelltes Fahrzeug zerstört. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein die weiteren Untersuchungen. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Traunstein fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand erscheint eine Brandentstehung durch das zerstörte Fahrzeug als unwahrscheinlich