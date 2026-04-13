EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Montag, den 13.04.2026, wurde im Stadtgebiet vor einem Gebäude ein erneuter Gegenstand mit Bezug zum Nationalsozialismus festgestellt.

Gegen 06:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Holzkonstruktion in Form eines Kamins an einem öffentlichen Gebäude in der Pfarrkirchener Straße ein. An diesem, vermutlich selbstgebauten Gegenstand, waren Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angebracht.

Der Gegenstand wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Frage eines möglichen Zusammenhangs mit der Mitte März sichergestellten Holzkonstruktion, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 13.04.2026, 11:25 Uhr