HERSBRUCK. (347) Am späten Samstagabend (11.04.2026) griff ein unbekannter Jugendlicher in einem Bus des Schienenersatzverkehrs auf der Strecke Hersbruck–Neuhaus an der Pegnitz einen 14-jährigen Jungen an und entwendete einen In-Ear-Kopfhörer.



Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Unbekannte den Jugendlichen (irakisch) im Bus körperlich an und entriss ihm im Verlauf des Handgemenges den Kopfhörer. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung übernommen.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter 0911 / 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl