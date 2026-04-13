REGENSBURG. Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 4 Uhr, kam es im Bereich der Unterführung von der Landshuter Straße zur Weißenburgstraße zu einer versuchten Vergewaltigung zum Nachteil einer 24-jährigen Frau. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stehen zwei Männer, ein 30-jähriger Tunesier, sowie ein 25-jähriger Tunesier, im Verdacht, gemeinschaftlich auf das Opfer eingewirkt zu haben. Die 24-jährige Deutsche wurde durch die beiden Tatverdächtigen körperlich angegangen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 9. April gegen 4 Uhr, in der Unterführung von der Landshuter Straße zur Weißenburgstraße in Regensburg. Im weiteren Verlauf sollen die Tatverdächtigen versucht haben, die 24-Jährige sexuell zu bedrängen. Dieser gelang es, sich aus der Situation zu befreien und sich zu einer nahegelegenen Tankstelle zu begeben, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Regensburg Süd in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden beide Tatverdächtigen am vergangenen Freitag, 10. April, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ für beide U-Haftbefehle. Die beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.